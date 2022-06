Hanoï (VNA) – En mai, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a bondi de 70,6% sur un mois et a été multiplié par 12,8 fois sur un an grâce à la réouverture complète au tourisme international, à la reprise de lignes aériennes internationales et à l’organisation des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), selon l’Office général des statistiques./.