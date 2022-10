Le Lapérouse. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Le Lapérouse, bateau de croisière battant pavillon français, avec une centaine de touristes à son bord, est arrivé le matin du 13 octobre au Terminal international de croisière d'Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Il s'agit de sa première arrivée au Vietnam après une suspension de deux ans en raison de l'épidémie de COVID-19.

Une cérémonie d'accueil a été organisée par le Service du Tourisme de la province de Quang Ninh et le Comité populaire de la ville d'Ha Long.

Cérémonie d'accueil des croisiéristes. Photo: VNA

Durant leur séjour à Quang Ninh, les touristes visiteront plusieurs destinations célèbres telles que la baie d'Ha Long, le Musée de Quang Ninh..., avant de terminer leur voyage et rentrer chez eux par voie aérienne.

Puis, Le Lapérouse accueillera 80 touristes de différentes nationalités arrivés au Vietnam par voie aérienne dans l'après-midi du 13 octobre pour des visites à travers le Vietnam pendant un mois.

D'une longueur de 132 m et d'une hauteur de 28 m, Le Lapérouse, du groupe français Ponant, dispose de 87 cabines et suites. À bord, les meubles et commodités ainsi que les moteurs consomment moins d'énergie, contribuant ainsi au respect de l'environnement. On y trouve un restaurant panoramique, un grand salon, une boutique, une piscine, un salon observatoire, un théâtre, un espace détente avec spa, fitness, un sauna, ainsi qu'un bar sous l’eau. – VNA