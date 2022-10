Lac de Cam Son, province de Bac Giang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Dans les temps à venir, la province septentrionale de Bac Giang se concentrera sur la mise en œuvre de mesures pour créer une percée dans le développement du tourisme, pour en faire un de ses secteurs économiques importants, selon le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Giang, Tran Minh Ha.

Afin de devenir une destination touristique clé sur les itinéraires Hanoï - Lang Son et Thai Nguyen - Quang Ninh, Bac Giang comptent instaurer une marque touristique locale en tant que destination culturelle, spirituelle et écologique attrayante.

Elle privilégie le développement de produits et services touristiques spécifiques tels que des voyages sur les traces du Roi-Bouddha Trân Nhân Tông, sur la rivière des chants folkloriques « quan ho », des voyages de week-end avec des éco-stations, outre le tourisme sportif haut de gamme.... La province maintiendra et développera le tourisme culturel, spirituel, historique, communautaire, etc.

Pour les temps à venir, Bac Giang compte investir dans le développement de plusieurs sites touristiques locaux que sont l’espace de tourisme spirituel et écologique de Tay Yên Tu dans le district de Son Dong, les sites historiques liés au soulèvement de Yen The (district de Yen The), le ruisseau Mo (district de Luc Nam), la pagode de Vinh Nghiem, la montagne de Nham Bien (district de Yen Dung), la pagode de Bo Da, l'ancien village de Tho Ha (district de Viet Yen), le lac de Khuon Than et le tourisme agro-écologique dans le district de Luc Ngan...

Bac Giang envisage d’œuvrer pour posséder au moins une zone touristique classée sur la liste des Zones Touristiques Nationales. En outre, la province cherche à accélérer les travaux de construction de la zone de tourisme spirituel et écologique de Tay Yen Tu, de construire un certain nombre de nouveaux terrains de golf, d'attirer des investissements dans la construction d'un complexe d’écotourisme, de sports et de divertissement, de bâtir des zones de services et des hôtels haut de gamme dans la ville de Bac Giang, etc.

Selon le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tran Minh Ha, d'ici fin 2022, sa province accélérera le programme "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam", parallèlement à d’autres événements pour attirer des touristes à Bac Giang, tels que la Semaine des fruits 2022 ou « Les couleurs d’été à Luc Ngan », etc.

Il est nécessaire aux comités directeurs de développement touristique des districts et des villes de Bac Giang de demander aux prestataires des services touristiques et aux zones touristiques d'améliorer la qualité de leurs services et produits touristiques, d’agir selon le slogan "Chaque résident est un guide touristique".

Au cours du premier semestre 2022, Bac Giang a accueilli environ 900.000 touristes, soit une augmentation de 80% par rapport à la même période de l’année dernière. Parmi ces visiteurs, le nombre d’étrangers a atteint 11.000, en hausse de 55%. Le nombre d’arrivées domestiques a été de 889.000, soit une augmentation de 80%.

Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Bac Giang, en collaboration avec d'autres services et secteurs et comités populaires des districts et villes, a multiplié les contrôles des activités touristiques afin d'améliorer la qualité des services et des produits de ce secteur.

Entre janvier et juin, Bac Giang a organisé avec succès les épreuves de badminton des 31es SEA Games (Jeux d’Asie du Sud-Est), plusieurs conférences et forums de promotion du commerce afin de présenter les produits phares locaux. Elle a organisé la cérémonie de réception du certificat d’inscription de d’ATK II Hiep Hoa (zone de sécurité) sur la liste des sites nationaux spéciaux, et de celui d’inscription de la zone commémorative de la visite du Président Ho Chi Minh dans le village de Cam Xuyen, commune de Xuan Cam, en 1955.

De nombreuses attractions de la province se forment progressivement pour attirer de nombreux touristes, contribuant à promouvoir les valeurs culturelles locales.-VNA