Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a approuvé un plan d’action visant à mettre en œuvre la décision n°2289/QD-TTg du Premier ministre en date du 31 décembre 2020 portant adoption de la Stratégie nationale sur la quatrième révolution industrielle jusqu’en 2030.

Centre de gestion du trafic urbain de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le plan d’action du secteur de l’information et de la communication vise à créer une infrastructure numérique nationale moderne et sécurisée, un nouvel espace pour la croissance économique numérique et à développer l’e-gouvernement au plus haut niveau vers la construction d’un gouvernement numérique, a-t-il fait savoir.



En conséquence, à l’horizon 2025, le Vietnam s’efforce de figurer parmi les quatre premiers pays de l’ASEAN dans le classement de l’indice de développement de l’e-gouvernement de l’ONU, dans les 40 premiers pays du classement de l’indice mondial de cybersécurité de l’Union internationale des télécommunications (UIT).



Le Vietnam s’efforce égelement de porter la part de l’économie numérique à environ 20% du PIB, la productivité du travail à plus de 7%/an en moyenne; et d’avoir au moins trois villes intelligentes situées dans trois régions économiques clés du Nord, du Centre et du Sud.

L’infrastructure du réseau haut débit en fibre optique couvrira plus de 80% des foyers, 100% des communes, les services de réseau mobile 4G/5G et les téléphones intelligents seront universalisés, 80% de la population utilisera Internet, 80 % des services publics en ligne de niveau 4 seront fournis sur une variété de hubs d’accès, y compris des appareils mobiles, le taux de population titulaire d’un compte de paiement électronique sera supérieur à 50%.

Photo: VNA

A l’horizon 2030, le Vietnam s’efforce d’achever la construction de l’e-gouvernement, de figurer parmi les 30 premiers pays dans le classement de l’indice mondial de cybersécurité de l’UIT et les 50 premiers pays dans le classement de l’indice de développement de l’e-gouvernement de l’ONU.

L’économie numérique devra représenter environ 30% du PIB, et la productivité du travail plus de 7,5%/an en moyenne. Le pays s’efforce de continuer à figurer parmi les 40 premiers pays dans le classement de l’indice mondial de l’innovation (GII) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de généraliser les services de réseau haut débit en fibre optique et les services de réseau mobile 5G.

Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, le ministère a défini les tâches suivantes : améliorer la qualité institutionnelle et la capacité d’élaboration des politiques ; développer l’infrastructure, construire et exploiter la base de données, construire un e-gouvernement vers un gouvernement numérique, développer et renforcer la capacité nationale d’innovation ; investir, rechercher et développer des technologies prioritaires pour participer activement à la quatrième révolution industrielle. – VNA