Hanoi (VNA) – La transformation numérique dans le secteur de la santé a apporté ces derniers temps de nombreux avantages tant aux établissements médicaux qu’aux habitants et aux patients.

Les entreprises de la santé numérique créent un changement de paradigme dans l’écosystème des soins de santé. Photo: suckhoedoisong.vn



Le secteur de la santé a fait ces derniers temps des progrès dans l’application des technologies de l’information dans les hôpitaux, apportant de nombreux avantages tant aux établissements médicaux qu’aux habitants et aux patients.Les statistiques montrent que 100% des hôpitaux du pays ont mis en place un système d’information de gestion hospitalière, de nombreux établissements ont déployé des dossiers médicaux électroniques et des systèmes d’archivage et de transmission d’images (PACS).Le ministère de la Santé, en collaboration avec la Sécurité sociale du Vietnam, a mis en place avec succès la connexion entre les centres d’examen et de traitement médicaux dans l’ensemble du pays et les agences d’assurance sociale.Un sondage récemment mené par l’Agence de gestion des examens et des traitements médicaux du ministère de la Santé dans 732 établissements d’examen et de traitement médicaux a montré que 71% des établissements interrogés ont effectué le paiement électronique des frais d’hospitalisation.Moins de 50% des hôpitaux voire 70% des établissements relevant du niveau central ont permis de réserver en ligne des rendez-vous d’examen, dont près de 39% au téléphone, plus de 28% via leur site Internet, 21,52% via leur central téléphonique et plus de 11% via une application santé.La vision jusqu’en 2030 que se fixe le secteur de la santé est l’application de la technologie numérique dans la plupart des activités et services, formant un système de soins de santé intelligent avec trois volets principaux : la prévention intelligente des maladies, l’examen et le traitement médicaux intelligents et la gestion de santé intelligente.La transformation numérique du secteur de la santé a le potentiel d’améliorer radicalement la capacité des médecins, des hôpitaux, et les organisations à traiter leurs patients et les aider à vivre plus longuement et en meilleure forme.Dans le contexte de la pandémie, le secteur de la santé numérique suscite un intérêt croissant, en particulier à mesure que les systèmes de santé accélèrent l’adoption des solutions numériques et que les gens sont plus à l’aise de les utiliser. – VNA