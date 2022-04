Le président de la Chambre du Peuple d'Inde, Om Birla, et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (à droite). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La visite officielle au Vietnam du 19 au 21 avril du président de la Chambre du Peuple d'Inde, Om Birla, a été couronnée de succès, a affirmé Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Il a souligné la politique cohérente du Parti et de l'État du Vietnam d'accorder une grande priorité au renforcement du partenariat stratégique intégral avec l'Inde.

La première visite au Vietnam d'Om Birla en tant que président de la Chambre basse indienne depuis sa prise de fonction a contribué à renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays et la coopération avec l'AN vietnamienne. Elle a continué le succès de la visite en Inde du président de l'AN vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en 2021, a fait savoir Vu Hai Ha.

Cette visite est considérée comme un point d'orgue dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde en 2022, a-t-il affirmé.

S'agissant des résultats de la visite, Vu Hai Ha a indiqué que les deux parties avaient convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de collaborer étroitement pour organiser des activités en l'honneur des 50 ans des relations bilatérales.

Elles ont été unanimes à créer les meilleures conditions possibles pour favoriser le commerce bilatéral et les investissements réciproques, a-t-il ajouté.

La défense et la sécurité sont devenues des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde, avec des plans et programmes de coopération concrets. En outre, les deux parties ont convenu d'intensifier leur coopération, le partage d'expériences dans les domaines où l'Inde dispose d'atouts tels que la transformation numérique, l'économie numérique, les technologies de l'information, la cybersécurité, l'application de la 5G, la science maritime et la gestion pharmaceutique, a-t-il poursuivi.

Elles sont également tombées d'accord pour promouvoir la coopération dans la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, etc.

Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Notamment, le renforcement des relations entre les organes législatifs des deux pays contribuerait à approfondir le partenariat stratégique intégral, pour la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité dans la région Indo-Pacifique comme dans le monde.

Les deux parties ont mis en œuvre efficacement leur accord de coopération de 2016, intensifié l'échange de délégations et les contacts de haut niveau. Les délégations des députés des deux organes législatifs ont continué de collaborer étroitement au sein des forums multilatéraux comme l'Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), la Conférence de partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF), etc, a précisé Vu Hai Ha.

Elles ont collaboré dans l'examen et la supervision de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux gouvernements, les ministères et organes des deux pays pour qu'ils soient mis en œuvre de manière synchrone et efficace.

La visite officielle au Vietnam du président de la Chambre du Peuple d'Inde a créé un nouvel élan, apportant ainsi une contribution importante au développement futur du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, à la garantie de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité dans la région Indo-Pacifique et le monde, a conclu Vu Hai Ha. -VNA