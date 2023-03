Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Forum. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, le matin du 19 mars à Hanoï, à la séance de haut niveau du Forum annuel des entreprises du Vietnam 2023 (VBF 2023 – Vietnam Business Forum 2023).



Placé sous le thème “La communauté des entreprises accompagne le gouvernement vietnamien dans la promotion de la croissance verte”, l’événement a été organisé conjointement par le ministère du Plan et de l'Investissement, la Banque mondiale (BM), la Société Financière Internationale (SFI) et l’Alliance du Forum des entreprises du Vietnam, et ce juste à l'occasion du 25e anniversaire de la création du VBF.



Dans son discours, le Premier ministre a souligné que ces 25 dernières années, le VBF avait accompagné le gouvernement et la communauté des entreprises, et apporté de nombreuses contributions importantes au développement socio-économique du Vietnam. Il a ensuite apprécié les contributions du Forum et de la communauté des entreprises pour promouvoir le développement rapide et durable de l'économie vietnamienne.



Le chef du gouvernement a ensuite rappelé les réalisations importantes de l’économie vietnamienne en 2022, notamment une hausse de 13,5% par rapport à 2021 des investissements étrangers décaissés, prouvant l'attractivité de l'environnement d'investissement au Vietnam.



Le Premier ministre a souligné que la croissance verte était une tendance mondiale et une grande et importante politique du Parti et de l'État du Vietnam. Selon lui, la croissance verte a besoin d'une feuille de route appropriée, prenant en compte les conditions et capacités de chaque région, localité et entreprise.



Le gouvernement vietnamien s’engage fermement à continuer de créer des conditions favorables au développement des entreprises, a assuré Pham Minh Chinh, avant d’ordonner au ministère du Plan et de l’Investissement de synthétiser les idées et avis de la communauté des entreprises afin de les prendre en compte pour continuer d'améliorer les institutions et les politiques du pays.



Le Premier ministre a émis le souhait que le VBF continuerait d'être un canal de dialogue important et efficace entre le gouvernement et le milieu des affaires.



Après le forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à une cérémonie marquant le 25e anniversaire de la création du VBF - un mécanisme de dialogue continu et étroit entre le gouvernement et la communauté des entreprises vietnamiennes et étrangères, dans le but d’améliorer les conditions nécessaires au développement du secteur privé, de perfectionner le climat d’investissement et ainsi de contribuer à la croissance économique durable du Vietnam.-VNA