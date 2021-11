Hung Yen, 22 novembre (VNA) - Le Comité populaire de la province de Hung Yen (Nord) a décidé de créer le parc industriel de coopération économique Vietnam-République de Corée (également connu sous le nom de parc industriel propre), avec un investissement total de plus de 77 millions de dollars.

Photo : VNA

Selon une décision récemment publiée, le projet vise à promouvoir la construction d'infrastructures de parcs industriels propres, aidant à transformer Hung Yen en une province industrielle moderne suivant la tendance de l'économie verte.

La construction a une échelle de plus de 140 hectares par le groupe LH en coopération avec la société de développement urbain et d'investissement TDH Ecoland et plusieurs investisseurs sud-coréens. Elle fait partie du projet de coopération économique que le gouvernement sud-coréen promeut au Vietnam, à travers la Nouvelle politique vers le Sud dans les secteurs du logement, de l'immobilier et de l'industrie.

L'initiative a été approuvée par le Premier ministre pour la politique d'investissement, et ajoutée au plan directeur pour le développement des zones industrielles au Vietnam jusqu'en 2020.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hung Yen Dang Ngoc Quynh, la province accompagne toujours les entreprises pour résoudre rapidement les difficultés et les problèmes, tout en créant des conditions favorables et en aidant les entreprises à accélérer la mise en œuvre de la recherche et des investissements pour le premier projet de parc industriel propre aux normes sud-coréennes.

Le parc industriel sera un symbole de coopération économique bilatérale, dans le but de célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux parties en 2022, a-t-il souligné.- VNA