Hanoi (VNA) - Le Premier ministre vient de publier la décision N° 203 / QD-TTg sur la création d’un Comité de pilotage national pour la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Photo : VNA

Le Premier ministre est le président du Comité. Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement est le vice-président permanent du Comité.En outre, le Comité a des vice-présidents comprenant des ministres du Plan et de l’Investissement et des Finances.Le comité a été créé sur la base de la fusion du comité de pilotage de l'État pour les enquêtes de base sur les ressources et l'environnement marines et le comité de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie de gestion côtière du Vietnam jusqu'en 2020, avec une vision de 2030 pour diriger et se concentrer sur le développement durable de l'économie maritime du Vietnam. Le Comité est une organisation de coordination interdisciplinaire qui a pour fonction d'aider le Premier ministre à étudier, diriger, et coordonner pour s'acquitter de tâches importantes et interdisciplinaires liées au développement durable de l' économie maritime du Vietnam.Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est l'organe permanent du Comité, et chargé de garantir les conditions de travail du Comité, utilisant son appareil pour organiser la mise en œuvre de ses tâches. - VNA