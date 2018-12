Photo: Freepik



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a signé une décision sur la création d’un comité national chargé de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020.

Ce comité, dirigé par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, comprend 29 membres. Il a pour tâche d’assister le Premier ministre dans la direction, la coordination, le renseignement des ministères et secteurs dans les préparatifs pour la présidence vietnamienne de l’ASEAN.

Ce comité comprend aussi cinq sous comités chargés du Contenu, de la Réception, de la Communication et de la Culture, du Travail logistique et des Infrastructures, et de la Sécurité et de la Santé et encore le Secrétariat de l’ASEAN national.

Ce dernier placé, sous la tutelle/direction du ministère des Affaires étrangères, est un organe permanent assistant le Comité national de l’ASEAN 2020 dans la direction et la coordination des activités concernant la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020 et aussi le rapprochement des ministères et secteurs concernés. -VNA