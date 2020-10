Cérémonie de signature en ligne. Photo: tinnhanhchungkhoan.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Sarl de gestion du Fonds SSI (SSIAM) et ses partenaires dont CT Bright du groupe Charoen Pokphand (CP Group) et Mercuria Investment Co.LTD (MIC) ont organisé mercredi matin une cérémonie de signature en ligne des documents pour créer le Fonds d'investissement pour la croissance du Vietnam (VGIF).

VGIF est un fonds d'investissement des sociétés privées, d'une envergure de 150 millions de dollars, avec une échéance de 10 ans. Il applique une approche d'investissement flexible et se concentre sur les domaines liés aux consommateurs et aux secteurs compétitives du Vietnam ayant un avantage concurrentiel comme les aliments et boissons, la vente au détail, la pharmacie, la santé, l'électricité et l'énergie, l'eau, etc.

Trois membres fondateurs du fonds collaboreront dans la gestion de l'activité, la mobilisation des capitaux, l'évaluation des entreprises, etc. La SSIAM a la responsabilité de chercher, d'approcher et de négocier les opportunités d'investissement avec les entreprises potentielles au marché vietnamien. -VNA