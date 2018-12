Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu publique une décision sur la création d’un comité d'organisation de l’Année du Vietnam en Russie et de l’Année de la Russie au Vietnam, dirigé par le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Les membres du comité sont des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, du Plan et de l’Investissement, de la Culture, des Sports et du Tourisme, des Finances et d’autres. Ce comité a pour tâche d’assister le gouvernement et le Premier ministre dans les préparatifs pour ces événements importants des deux pays et de coordonner les activités entre ministères et secteurs.

Depuis l’établissement des liens diplomatiques en 1950, puis du partenariat stratégique en 2001 et du partenariat stratégique intégral en juillet 2012, la coopération Vietnam - Russie est devenue un bien précieux des deux peuples. Ces relations s’épanouissent fortement autant en ampleur qu’en profondeur avec d’importants acquis dans tous les domaines.

Après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange Vietnam - Union économique eurasiatique (UEEA) en octobre 2016, le commerce Vietnam - Russie a bondit de plus de 30% par an.

La Russie recense actuellement 117 projets d'investissement direct au Vietnam avec un capital total de près d’un milliard de dollars. Le Vietnam compte 22 projets d’investissement en Russie, d'un montant total de près de 3 milliards de dollars. -VNA