Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Département de la protection des végétaux relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Dak Lak ont co-organisé un cours de formation pour la création des zones de culture de durian et des installations d'emballage pour l'exportation de durian vietnamien vers la Chine pour les provinces des Hauts Plateaux du Centre.

Se déroulant du 18 au 20 juillet, le cours a attiré la participation du personnel des entreprises et des agriculteurs impliqués dans le processus de production et d'exportation dans la région.

La formation s'est concentrée sur les réglementations chinoises liées à la sécurité alimentaire et phytosanitaire, et des conseils sur la formation de vergers et d'installations d'emballage pour les exportations de durian vers le marché.

Des durians vietnamiens sont officiellement autorisés à être importés sur le marché chinois après la publication de ce protocole sur le site web de l'Administration générale des douanes de Chine, avec une liste des zones de culture du durian et des installations d'emballage approuvées.

En vertu du protocole, des durians frais vietnamiens doivent se conformer aux lois, réglementations et normes chinoises relatives à l’hygiène alimentaire, ainsi qu'aux exigences phytosanitaires.

Actuellement, le Vietnam compte 123 zones de culture et 57 établissements de conditionnement enregistrés pour participer au programme d'exportation de durian ciblant le marché chinois. -VNA