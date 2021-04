Kiên Giang, 2 avril (VNA) – La ville d’Ha Tiên de la province de Kiên Giang (Sud) a organisé le 2 avril une cérémonie de publication de la création de la zone économique de la porte frontière de Ha Tien dans la province de Kien Giang (Sud).

Un coin de la ville d'Ha Tiên. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a signé le 5 août la décision N°21/2020 /QD-TTg sur la création de cette zone économique de la porte frontière.

Couvrant une superficie de 1.600 hectares, la zone économique de la porte frontière de Ha Tien comprend cinq quartiers: Phao Dai, Dong Ho, To Chau, Binh San et My Duc.



La porte frontière d'Ha Tien . Photo: VNA

La zone est bordée au nord par la province cambodgienne de Kampot, au sud par la commune de Thuan Yen de la ville de Ha Tien, à l'est et au sud-est par la commune de Phu My, district de Giang Thanh, et à l'ouest et au sud-ouest par la baie de Rach Gia de ville de Rach Gia.

La zone économique de la porte frontière d’Ha Tien comprend une zone non tarifaire, une zone de la porte frontière internationale, une zone industrielle, une zone touristique, une zone administrative, une zone résidentielle et des zones fonctionnelles.

Le secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la ville d’Ha Tiên Lê Quôc Anh a souligné que la création de la zone économique de la porte frontière d’Ha Tien créera des avantages de développement plus exceptionnels pour la ville de Ha Tien, contribuant au développement socio-économique et à la garantie de la sécurité et de la défense nationale de la localité. - VNA



































Création de la zone économique frontalière d’Ha Tiên