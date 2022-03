Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A la nouvelle du crash de l’avion MU5735 de la compagnie shanghaïenne China Eastern Airlines, le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 22 mars un message de sympathie au secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également présenté sa sympathie à son homologue chinois Li Keqiang.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a fait de même au conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.



Le 21 mars, un avion de la compagnie China Eastern Airlines, avec 123 passagers et neuf membres d'équipage à son bord, s'est écrasé dans le Sud-Ouest de la Chine après une chute brutale de 8.000 mètres, un accident d'avion qui pourrait s'avérer le plus meurtrier dans ce pays depuis 1994.

Aucun bilan précis des victimes n'avait été publié lundi soir. Mais à l'examen des données de l'accident, il semblait peu probable que quiconque ait pu en réchapper vivant. -VNA