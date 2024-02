Hanoi (VNA) – L’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) est entré en vigueur le 14 janvier 2019 pour le Vietnam. En tant qu’accord de libre-échange de nouvelle génération, le CPTPP a considérablement renforcé les exportations vietnamiennes vers les pays signataires.

L'année dernière, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes vers le marché du CPTPP a atteint 100 milliards de dollars. Photo : VNA





Après près de 5 ans en vigueur, le CPTPP a dynamisé les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays d’Asie-Pacifique, incluant des nations avec lesquelles nous n’avions pas encore établi d’accord de libre-échange bilatéral, tels que le Canada, le Mexique et le Pérou. Les produits vietnamiens ont également réussi à pénétrer des marchés très exigeants tels que le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’année dernière, les exportations vietnamiennes vers les pays membres du CPTPP ont atteint environ 100 milliards de dollars. Cette zone de libre-échange, regroupant 500 millions d’habitants, demeure un marché générateur d’excédents commerciaux pour le Vietnam.

Pour expliquer ce succès, Nguyên Thi Thu Trang, directrice du Centre de l’OMC et de l’intégration, relevant de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, a souligné: "Certains membres du CPTPP ne nous sont pas étrangers. Sept des dix partenaires sont des pays avec lesquels le Vietnam a conclu au moins un accord de libre-échange, voire plusieurs, comme avec Singapour. Cependant, le CPTPP constitue le premier accord commercial nous permettant d’accéder au marché américain de manière globale."

"Auparavant, nous avions signé un accord commercial avec le Chili, mais celui-ci était de petite envergure et traditionnel. Avec le CPTPP, pour la première fois, le Vietnam peut accéder simultanément à deux marchés en Amérique latine, le Pérou et le Chili, ainsi qu’à deux marchés en Amérique du Nord, à savoir le Canada et le Mexique, offrant ainsi d’énormes opportunités au Vietnam", a-t-elle indiqué.

Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, a estimé que les entreprises vietnamiennes avaient bien saisi les opportunités offertes par les nouveaux accords de libre-échange, tels que le CPTPP, et que leurs exportations vers de nouveaux marchés avaient fortement augmenté. En effet, les pays membres se sont engagés à éliminer de 97 % à 100 % des droits de douane sur les produits originaires du Vietnam.

Cependant, selon Lê Duy Binh, directeur général d’Economica Vietnam, une organisation de consultation, d’étude économique et d’analyse politique, le Vietnam exporte encore peu de produits à forte valeur ajoutée et à haute technologie vers le marché du CPTPP. Les exigences en matière d’origine des produits demeurent actuellement le plus grand obstacle pour les marchandises vietnamiennes.

"L’appréhension des entreprises vietnamiennes concernant les dispositions relatives à l’origine des marchandises peut être insuffisante. Le CPTPP lui-même comporte de nombreuses dispositions sur l’origine des marchandises, et pour chaque disposition, les entreprises doivent mettre en place des processus d’approvisionnement en matières premières et de production appropriés. Cela demande aux producteurs et aux entreprises exportatrices de rassembler tous les documents et certificats nécessaires pour prouver l’origine. Je pense que c’est un grand défi pour de nombreuses entreprises aujourd’hui", a-t-il noté.

À la fin de l’année 2022, le CPTPP avait été appliqué pour la plupart de ses pays signataires. En juillet dernier, le Royaume-Uni a officiellement rejoint le CPTPP, tandis que de nombreuses autres économies ont exprimé leur souhait d’adhérer à cet accord. L’élargissement des pays membres offre de nombreuses opportunités, mais présente également de nombreux défis.

Luong Hoàng Thai, chef du Département des politiques commerciales multilatérales du ministère de l’Industrie et du Commerce, a expliqué: "Le CPTPP suscite l’intérêt de nombreux partenaires. De nombreux pays ont envoyé des lettres exprimant leur souhait de rejoindre le CPTPP, dont la Chine. Même certains pays d’Asie du Sud-Est, tels que les Philippines et la Thaïlande, ont engagé des discussions pour exprimer leur intérêt. Il est évident qu’avec ces intérêts, l’accord acquiert une position bien plus importante que lorsque le Vietnam l’a signé et ratifié. Cependant, en contrepartie, la concurrence sera plus acharnée."

Toujours selon Lương Hoàng Thai, pour améliorer leur compétitivité au sein du CPTPP, les entreprises vietnamiennes doivent accroître la valeur ajoutée et améliorer la qualité de leurs produits en se tournant vers une production durable et respectueuse de l’environnement. – VOV/VNA