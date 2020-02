Travailler 24 heures sur 24 et ce sans interruptions ni vacances afin d’être prêt à répondre à tous moments aux situations urgences.

Les 16 personnes infectées par le COVID-19 au Vietnam ont été guéries et quitté de l’hôpital.

Le ministère de la Santé a décidé d’autoriser la Polyclinique nationale de Hue et l’Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville à effectuer des tests de dépistage du SARS-CoV-2.

Le 11e patient de la province de Vinh Phuc (Nord), et aussi le 16e et dernier patient du Vietnam touché par le SARS-CoV-2, est guéri et est sorti de l'hôpital ce mercredi 26 février.