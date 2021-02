Le site des tombeaux et temples dédiés aux rois Trân dans le district de Hung Hà ( Thai Binh ). Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Le 17 février, le Comité populaire de la province de Thai Binh a promulgué une note sur le renforcement des mesures de prévention contre la pandémie de COVID-19.

En vertu de cette note, tous les sites touristiques et tous les établissements religieux ne reçoivent plus de visiteurs à partir du 18 février et jusqu’à nouvel ordre.

Les restaurants devraient assurer des distances d’un mètre entre les clients et de deux mètres entre les tables. Les commerces sur les trottoirs sont interdits.-VOV/VNA