Le matin du 22 mars, la première session de la 9e législature de l'Assemblée nationale (AN) du Laos s'est ouverte solennellement à Vientiane.

Selon l'agence de presse indonésienne Antara, au 20 mars, plus de cinq millions d'Indonésiens avaient été vaccinés contre le COVID-19, dont plus de 2,2 millions avaient reçu une deuxième injection.

Le Cambodge s'engage à renforcer la coopération au sein de l'ASEAN et avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN pour faire face aux menaces sécuritaires et humanitaires, aux catastrophes et à la criminal