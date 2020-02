Des véhicules traversent la porte frontalière de Kim Thanh à Lao Cai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Tuan Anh a signé le 15 février un document concernant la transportation des marchandises pour adresser aux dirigeants des comités populaires des localités frontalières du Nord.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce demande aux comités populaires des localités frontalières du Nord d'autoriser l'importation, l'exportation et le transport de marchandises via les portes frontalières internationales, les portes frontalières principales et les portes frontalières secondaires de Tan Thanh, Coc Nam (province de Lang Son), la route d'ouverture Km3 4 de la ville de Mong Cai (province de Quang Ninh) sur la base de l'application stricte des mesures pour prévenir et lutter contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, conformément aux instructions du ministère de la Santé.

Si la partie chinoise accepte également d'ouvrir ces portes, les autorités locales doivent travailler avec celles de Chine pour discuter du processus de contrôle et de prévention de l'épidémie pour les personnes et les moyens de transport participant directement aux activités d’import-export et de transportation des marchandises via les frontières.

Il est obligatoire d’accorder la priorité à la prévention et à la lutte contre la maladie et d’assurer la sécurité des personnes et des travailleurs, selon ce document. -VNA