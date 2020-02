Désinfection des écoles. Photo : internet

Hanoï (VNA) – Vers la fin de la soirée du 15 février, toutes les 63 villes et provinces du pays ont décidé de poursuivre la fermeture des classes pour la prévention et la lutte contre l’épidémie de coronavirus COVID-19, après la demande du ministre de l’Education et de la Formation sur l’arrêt provisoire des activités scolaires en faveur des élèves et étudiants.

Parmi ces localités, 56 villes et provinces ont permis leurs élèves de rester à la maison jusqu’à la fin du mois de février.

En se basant sur la situation réelle, le ministère de l’Éducation et de la Formation a décidé de rajuster le délai de clôture de l’année scolaire 2019-2020 et d’autres points de repère dans le plan scolaire de cette année.

Selon Nguyen Xuan Thanh, vice-directeur du Département de l'enseignement secondaire, l’examen de fin d'études national serait retardé en se basant sur l’évolution de l’épidémie et la durée du temps d’arrêt des classes.

Auparavant, le 14 février, le ministre de l'Éducation et de la Formation, Phung Xuan Nha, avait affirmé que l'année universitaire 2019-2020 se terminerait plus tard.

Le même jour, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam avait demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation d'assurer la santé et la sécurité absolue des élèves dès leur retour à l'école après une pause due au COVID-19 lors d'une réunion du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19. -VNA