La campagnie de vaccination est mise en oeuvre à Jakarta. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - Selon l'agence de presse indonésienne Antara, au 20 mars, plus de cinq millions d'Indonésiens avaient été vaccinés contre le COVID-19, dont plus de 2,2 millions avaient reçu une deuxième injection.

Avec ce résultat, l'Indonésie continue d’arriver en tête la campagne de vaccination contre le COVID-19 en Asie du Sud-Est, en matière de rythme de vaccination et de nombre de vaccins reçus.

Jusqu'à présent, l'Indonésie a presque atteint son objectif de vacciner les agents de santé pour la première phase.

L'Indonésie a reçu des engagements de fournir 426 millions de doses de vaccin de la part de nombreux fabricants et a reçu au total 39,1 millions de doses : 38 millions de la société chinoise Sinovac et 1,1 million de la société AstraZeneca.



On s'attend à ce que l'Indonésie reçoive 500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm fin mars ou début avril.

Outre le vaccin Sinopharm, ce pays d'Asie du Sud-Est est également en train de négocier pour l'achat de 5,2 millions de doses du vaccin américain Moderna. - VNA