Vaccination anti-Covid-19 des enfants à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Plus de 7.000 enfants âgés de 5 à moins de 18 ans ont été vaccinés contre le COVID-19 pendant les vacances de la Fête nationale, selon le Service municipal de la Santé.

Pendant les 4 jours fériés à l’occasion de la Fête nationale, on a dénombré 15.525 personnes recevant le vaccin, dont 5.394 enfants âgés de 5 à moins de 12 ans, 1.774 de 12 à moins de 18 ans et 8.357 personnes âgées de plus de 18 ans, a annoncé ledit Service.

Selon un bilan actualisé jusqu’au 4 septembre par le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, 23.302.144 doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées.

Jusqu'au 30 septembre 2022, la mégapole économique du Sud met en place le "mois de pointe" de la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à moins de 18 ans. La ville a commencé à administrer les premières doses à cette catégorie d'âge depuis avril dernier.

Pour assurer la sécurité de la jeune génération, le Service municipal de la Santé a appelé tous les parents à amener leurs enfants âgés de 5 à moins de 18 ans sur les sites de vaccination anti-Covid-19. -VNA