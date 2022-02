Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 16h00 jeudi par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté au cours des 24 dernières heures 26.032 nouveaux cas de coronavirus, dont neuf cas importés.



Les 26.023 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 61 des 63 villes et provinces du pays, dont 2.887 à Hanoï, 1.749 à Nghe An, 1.366 à Hai Phong, 1.329 à Hai Duong, 241 à Ho Chi Minh-Ville.



A ce jour, le Vietnam a détecté 192 cas d’infection par le variant Omicron, dont 92 à Ho Chi Minh-Ville, 27 à Quang Nam, 20 à Quang Ninh, 14 à Hanoï, 11 à Khanh Hoa, huit à Da Nang, six à Hung Yen, quatre à Kien Giang, deux à Thanh Hoa, deux à Hai Duong, un à Hai Phong, un à Long An, un à Ba Ria-Vung Tau, un à Binh Duong, un à Lam Dong, un à Ninh Binh.



Le bilan total s’établit désormais à 2.430.683 cas de COVID-19.



Jeudi, 9.992 patients ont été déclarés guéris et 74 décès ont été déplorés, portant le total à 2.206.594 et 38.688, respectivement.



Au 9 février, plus de 184,12 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont plus de 79,16 millions pour la première injection, plus de 74,48 millions pour la 2e injection et plus de 30,48 millions pour la 3e dose. -VNA