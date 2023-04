Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le bilan du ministère de la Santé, le Vietnam a enregistré le 19 avril 2.159 nouveaux cas de COVID-19. Il s’agit du bilan quotidien le plus élevé depuis plus de six mois.



Le bilan total au Vietnam s’établit désormais à 11.535.787 cas de COVID-19.



Le 19 avril, 209 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 10.615.742.



Aucun décès n’a été déploré depuis sept jours. Le nombre de décès dus au COVID-19 au Vietnam reste au niveau de 43.186.



Au 18 avril, plus de 266,1 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 ont été administrées. -VNA