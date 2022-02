Tests pour le dépistage du coronavirus. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a recensé 14.112 nouveaux cas de COVID-19 ces dernières 24 heures jusqu’à 16h00 ce dimanche 6 février, une hausse de plus de 1.945 cas par rapport à samedi, selon le ministère de la Santé.Les nouveaux cas sont recensés dans 56 villes et provinces. Hanoi est toujours la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (2.797), suivie par Dà Nang (927), Quang Nam (853), Nghe An (675). Alors, le bilan national de l’épidémie s’est désormais établi à 2.341.971, dont 192 cas d’infection au variant Omicron.Dans les dernières 24 heures, 6.802 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.112.715.Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 63 décès dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 38.324 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 1,6% du nombre total de contaminations.Jusqu’au 5 février, le pays a administré plus de 182,18 millions de doses de vaccins, dont plus de 79,08 millions pour la première injection, plus de 74,24 millions pour la deuxième et 28,84 millions pour la troisième, soit la dose de rappel des vaccins à deux doses ou la dernière injection des vaccins à trois doses. – VNA