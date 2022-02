Kuala Lumpur (VNA) - Le ministère malaisien du Commerce international et de l'Industrie (Miti) a assuré qu'il n'y aurait pas de confinement des secteurs économiques et industriels si les cas de Covid-19 dans le pays devaient augmenter de manière significative.



Le ministre senior Datuk Seri Mohamed Azmin Ali a déclaré que la précédente fermeture des secteurs économiques avait eu un impact énorme sur l'économie, en particulier sur la population, entraînant la perte des emplois de 826.000 personnes au cours des trois premiers mois du confinement en 2020.



Selon lui, lorsqu'une personne perd son emploi, une famille de quatre ou cinq personnes est parfois impactée, et si le confinement devait se poursuivre, il laisserait environ cinq millions de Malaisiens sans aucun revenu.



Mohamed Azmin a déclaré que Miti adopterait une approche ciblée en ne fermant que les industries touchées et en se concentrant sur la vaccination des employés.-VNA