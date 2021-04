Vulgarisation d'un désinfectant à Phnom Penh. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle de la propagation du COVID-19 au Cambodge, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a envoyé un message de sympathie à Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Premier ministre cambodgien.



Dans son message, Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier les mesures prises par le Parti du peuple cambodgien et le gouvernement cambodgien face au COVID-19, avant de se déclarer convaincu que le Cambodge contrôlerait avec succès l'épidémie dans les plus brefs délais.



Le dirigeant a également affirmé que le Vietnam était toujours prêt à coopérer avec le Cambodge, à le soutenir et à partager ses expériences dans ses capacités et ses conditions pour se tenir aux côtés du Cambodge dans le combat contre le COVID-19.



À cette occasion, il a remercié le Parti du peuple cambodgien et le gouvernement cambodgien pour la vaccination contre le COVID-19 à l’intention des cadres des Missions de représentation du Vietnam et des étudiants vietnamiens, et pour leur soutien aux personnes d’origine vietnamienne au Cambodge dans la prévention et la lutte contre le coronavirus. -VNA