Vacciner des agents de santé indonésiens. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Indonésie a imposé le confinement partiel dans la capitale Jakarta, les îles de Java et Bali dans le contexte où ce pays faisait face à une situation épidémique considérée comme la pire depuis la découverte du coronavirus dans ce pays.

Les autorités ont ordonné la fermeture des mosquées, des restaurants et des centres commerciaux dans les foyers épidémiques du pays. Tous les travailleurs non essentiels sont invités à travailler à domicile, tandis que les écoles passent à l'enseignement en ligne.

A Bali, les rues où se trouvent les trottoirs et les cafés seront également fermées. Cependant, les véhicules de transport public sont toujours autorisés à circuler avec une capacité limitée. Les voyages en bateau, en avion et en bus ne seront disponibles que pour ceux qui ont reçu au moins une injection du vaccin anti-COVID-19.



Avec de nouvelles mesures qui devraient durer jusqu'au 20 juillet, l'Indonésie espère ramener le nombre d'infections quotidiennes en dessous de 10.000.



Le 2 juillet, l'Indonésie avait connu un nombre record de nouveaux cas et de décès dus au COVID-19. Plus précisément, le pays a enregistré 25.830 nouveaux cas et 539 décès. Actuellement, le pays a signalé environ 2,2 millions de cas, dont 59.534 décès. -VNA