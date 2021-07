Don du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le 19 juillet une lettre au Premier ministre cambodgien Hun Sen pour remercier le gouvernement et le peuple cambodgiens pour leur assistance à l’autorité et au peuple de Ho Chi Minh-Ville pour la réponse à la pandémie de COVID-19.

Dans sa lettre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa sincère et profonde gratitude au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, au gouvernement et au peuple du Cambodge pour leur soutien à Ho Chi Minh-Ville.

Il a souligné que ce geste était d'autant plus précieux que le gouvernement et le peuple cambodgiens faisaient également des efforts pour faire face au coronavirus dans le pays. Ce geste témoigne aussi de l'amitié, de la solidarité et de la tradition que les deux nations toujours partagent les uns les autres, en particulier face aux difficultés et défis.

Pham Minh Chinh a remercié le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et le gouvernement du Cambodge pour leur attention accordée à la communauté vietnamienne et aux personnes d’origine vietnamienne vivant, étudiant et faisant des affaires au Cambodge pendant la pandémie de COVID-19. Il a exprimé sa conviction qu'avec la détermination et la coordination entre les deux gouvernements, et le consensus des deux peuples, le Vietnam et le Cambodge enrayeront la pandémie, redresseront rapidement leurs économies et continueront à se développer durablement.

Auparavant, le 17 juillet, le Premier ministre cambodgien Hun Sen avait envoyé une lettre au Premier ministre Pham Minh Chinh pour informer l’assistance cambodgienne à Ho Chi Minh-Ville pour répondre à la pandémie de COVID-19.

Ainsi, le gouvernement cambodgien a fait don de 200.000 dollars, un million de masques médicaux, 100.000 masques N95 et 100 concentrateurs d'oxygène. La Croix-Rouge cambodgienne a fait un don de 100.000 dollars et l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam a fait un don de 50.000 dollars. -VNA