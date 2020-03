Des marchandises dans un supermarché à Hanoi. Photo: enternews.vn



Hanoi (VNA) – Le ministère du Commerce et de l’Industrie a demandé samedi 7 mars aux supermarchés et aux grands distributeurs d’augmenter l’offre de marchandises à Hanoi, notamment produits de première nécessité, ce en vue de satisfaire les besoins des habitants de la capitale.

Cette demande a été faite après l’annonce selon laquelle un nouveau cas de COVID-19 a été signalé à Hanoi dans la soirée du 6 mars. Une foule a afflué samedi 7 mars dans les centres commerciaux, les supermarchés et marchés à Hanoi pour acheter des marchandises pour les stocker.

Ledit ministère a également demandé aux entreprises de réglementer la provenance des marchandises auprès des fournisseurs pour augmenter l’approvisionnement.

Ce ministère a ordonné au Service municipal du commerce et de l’industrie de suivre de près le marché et de déployer des mesures pour assurer l’offre et la stabilité du marché.

Ledit Service a également conseillé samedi 7 mars aux habitants de la capitale de ne pas acheter de marchandises pour les stocker. -VNA