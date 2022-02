Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 29.413 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16 heures lundi 14 février, en hausse de plus de 3.000 cas par rapport à la veille, a annoncé le ministère de la Santé.

Des élèves se font dépister du Covid-19 dans la province de Bà Ria-Vung Tàu. Photo : VNA

Les nouveaux cas comprennent 10 cas exogènes et 29.403 cas endogènes, dont 20.924 issus de la transmission communautaire.Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de cas d’infection au nouveau coronavirus (3.507), suivie par la province de Hai Duong (1.915), la ville de Hai Phong (1.489) et Nghê An (1.385).Le bilan national de l’épidémie s’est établi à 2.540.273 contaminations.Selon le ministère de la Santé, 2.640 patients se trouvaient dans des conditions critiques, tandis que 91 décès supplémentaires ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, portant le nombre total à 39.037 morts liés au Covid-19 au Vietnam.Au total, 6.193 ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.232.947.Jusqu’au 13 février, le pays a administré 186.001.127 doses de vaccins, dont 79.216.176 pour la première injection, 74.742.958 pour la seconde et 32.041.993 pour la troisième. – VNA