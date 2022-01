Dans la salle de séparation des échantillons COVID-19 à la Polyclinique de Nghia Lo, province de Yen Bai au Nord. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté, de 16h du 10 janvier à 16h du 11 janvier, 16.019 nouveaux cas de COVID-19, dont 16 importés, dans toutes les localités du pays, portant le nombre total d'infections à plus de 1,930 millions, selon le ministère de la Santé. Hanoï (VNA) - Le Vietnam a détecté, de 16h du 10 janvier à 16h du 11 janvier, 16.019 nouveaux cas de COVID-19, dont 16 importés, dans toutes les localités du pays, portant le nombre total d'infections à plus de 1,930 millions, selon le ministère de la Santé.

La capital Hanoï compte le plus grand nombre de contaminations par le coronavirus (2.884), suivie de Khanh Hoa 782, Ca Mau 762, Binh Dinh 671, Binh Phuoc 667, Ho Chi Minh-Ville 558...



Le même jour, le ministère de la Santé a également annoncé 256 décès liés au COVID-19, alors que 6.866 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.596.956.



Au 10 janvier, plus de 162,37 millions de doses de vaccins ont été administrées, avec plus de 71,38 millions de personnes sont doublement vaccinées et plus 12,5 million de personnes ont reçu la troisième injection. - VNA

source