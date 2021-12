Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré, de 16h du 17 décembre à 16h du 18 décembre, 15.895 nouveaux cas de COVID-19, dont 12 importés, portant le nombre total d'infections à plus de 1.524.368, selon le ministère de la Santé.

La province de Ca Mau compte le plus grand nombre de contaminations par le coronavirus (1.341), suivie de Hanoï 1.244, de Ho Chi Minh-Ville 1.019, Tay Ninh 941, Ben Tre 826…



Le même jour, le ministère de la Santé a également annoncé 248 décès liés au COVID-19, alors que 1.645 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.097.163.



Au 17 décembre, plus de 137,57 millions de doses de vaccins ont été administrées, avec plus de 60,79 millions de personnes sont doublement vaccinées. - VNA