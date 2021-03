Bangkok, 13 mars (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande et représentant permanent du Vietnam auprès de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie et le Pacifique (UNESCAP), Phan Chi Thành a participé les 12 et 13 mars à Bangkok à l’examen régional de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM).

Phan Chi Thành, ambassadeur du Vietnam en Thaïlande et représentant permanent du Vietnam auprès de l’UNESCAP. Photo : VNA



L’évènement était organisé virtuellement par l’UNESCAP et le Réseau régional des Nations unies sur les migrations pour l’Asie et le Pacifique.

Le GCM marque une avancée importante dans la coopération internationale en matière de migration, a affirmé l’ambassadeur Phan Chi Thành.

Le Vietnam propose aux pays et organisations internationales d’élaborer des feuilles de route, des cadres ou des mécanismes de coopération concrets afin d’appliquer ce pacte de la manière la plus efficace qui soit, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a-t-il dit. – VOV/VNA