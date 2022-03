Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 98.762 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures jusqu’à 16h00 mardi 1er mars, parmi lesquels figurent 98.743 cas endogènes (soit une hausse quotidienne de 4.367 cas) et 19 cas exogènes, dans 63 provinces et villes, a fait savoir ministère de la Santé.

Un agent de santé distribue des médicaments à une personne testée positive au nouveau coronavirus (F0) pour un traitement à domicile. Photo : VNA

Hanoi est la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations (13.323), suivie par Quang Ninh (4.011), Bac Ninh (3.933), Nghê An (3.864), Lào Cai (3.398), Hung Yên (3.393), Son La (3.087), Nam Dinh (3.072), Phu Tho (2.966), Vinh Phuc (2.913), Thai Nguyên (2.788), Hoa Binh (2.574), Lang Son (2.534), Hà Giang (2.444), Hai Duong (2.355), Hai Phong (2.309), Bac Giang (2.209), Ninh Binh (2.174), Yên Bai (2.118), Dak Lak (2.116), Tuyên Quang (2.063) et Hô Chi Minh-Ville (2.022).

Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 3.557.629, se classant 30e sur 225 pays et territoires pour le nombre de contaminations et 142e pour le taux d’incidence, à 36.014/1.000.000.

Depuis la quatrième vague de contaminations survenue le 27 avril 2020, le Vietnam a dénombré 3.550.249 nouveaux cas, avec 2.479.883 guérisons dont 40.932 recensés dans les dernières 24 heures.

Le Vietnam a comptabilisé 40.338 décès dont 86 signalés en 24 heures, soit un taux de mortalité de 1,1%, se classant 24e sur 225 pays et territoires pour le nombre de morts et 128e pour le taux de mortalité sur 1.000.000 habitants.

Lundi 28 février, le pays a administré 1.574.507 doses de vaccins, portant le nombre de doses injectées aux personnes de 18 ans et plus à 194.970.502, dont 70.744.790 pour la première injection, 67.456.673 pour la deuxième et 1.444.684 pour la troisième. Le nombre de doses administrées aux enfants de 12 à 17 ans a atteint 16.780.222, dont 8.629.081 pour la première injection et 8.151.141 pour la seconde. – VNA