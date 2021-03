Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long s'exprime lors de la réunion en ligne tenue le 26 mars. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 26 mars, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a mis en garde contre le risque d’une quatrième vague d’infections par le coronavirus au Vietnam.

Lors d'un webinaire de formation sur la sécurité de la vaccination organisée vendredi par le ministère de la Santé, le ministre Nguyen Thanh Long a loué les efforts déployés par le gouvernement et la population en vue de contrôler avec succès la troisième vague de l’épidémie.

Cependant, le risque d'une quatrième vague est très élevé puisque la situation épidémique dans d’autres pays de la région demeure compliquée, a-t-il alerté.

Selon Nguyen Thanh Long, le Vietnam, qui possède une longue frontière, confronte à des difficultés dans la gestion des entrées et sorties. Récemment, le pays a confirmé de nouveaux cas de COVID-19 qui étaient entrés illégalement le 22 mars à Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud) depuis l’étranger à bord d’un bateau de pêche. Le ministère de la Santé a ensuite demandé à toutes les localités concernées d’accélérer le traçage et la mise en quarantaine, de préparer du matériel et du personnel au cas où.

Panorama de la réunion virtuelle. Photo: VNA



Lors de ce webinaire qui réunissait tous les établissements médicaux et points de vaccination du pays, le ministre Nguyen Thanh Long a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité pendant le processus de vaccination.

Il a indiqué que les effets indésirables après l’injection du vaccin AstraZeneca au Vietnam figuraient dans les indications du fabricant et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il a également souligné l’importance de la garantie de la sécurité sanitaire pour les élections des députés à l’Assemblée nationale (15e législature) et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2021-2026, prévues en mai prochain.

En ce qui concerne l'accès aux vaccins du Vietnam, Nguyen Thanh Long a fait savoir que le ministère de la Santé avait fait des efforts pour négocier et discuter avec les fabricants de vaccins anti-COVID-19 dans le monde, notamment AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et Sputnik V.

En avril 2021, le Vietnam devrait recevoir environ 1,4 million de doses de vaccin AstraZeneca fournies par le Mécanisme COVAX. Cependant, la livraison va prendre du retard d’un mois, a-t-il annoncé.

Le ministère de la Santé a également eu des échanges avec d'autres pays pour coopérer dans la recherche et le développement de vaccins au Vietnam. Depuis le deuxième trimestre 2020, le Vietnam a accéléré ce travail. Deux parmi quatre entreprises ont commencé à tester leurs vaccins, a-t-il fait savoir. -VNA