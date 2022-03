Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a confirmé 91.916 nouveaux cas de Covid-19 dimanche 27 mars, dont 62 043 cas de transmission communautaire.

Des travailleurs médicaux travaillent sur des échantillons pour faire le test du Covid-19. Photo: VNA

La capitale Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre de nouvelles contaminations avec 10.252 cas supplémentaires.

Elle a été suivie par les provinces de Bac Giang (3.997) et Yên Bai (3.977), dans le Nord, la province de Nghê An (3.976) dans le Centre, et la province de Dak Lak (3.909) dans les Hauts Plateaux du Centre.

Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 9.011.473.

Selon un dernier décompte du ministère de la Santé, 185.861 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons recensés dans les dernières 24 heures à 5.351.978.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 61 décès enregistrés, portant le bilan total à 42.306 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 0,5% du nombre total de contaminations.

Plus de 205 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées au Vietnam à ce jour, dont 141.599 doses ont été injectées dimanche 27 mars. – VNA