Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville compte toujours le plus grand nombre de nouvelles contaminations (1.339), suivie par la province de Binh Duong (661), Tây Ninh (599), Đông Nai (578), Đông Thap (509), Bà Ria - Vung Tàu (444), Bac Liêu (425). La capitale Hanoi a recensé 287 nouveaux cas Le bilan total de l’épidémie de Covid-19 s’est établi désormais à 1.075.094 cas, selon le ministère de la Santé.Ce même jour, 1.971 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 883.564. 102 décès ont aussi été annoncés ce mercredi, portant le bilan total à 23.578 morts liés au Covid-19, soit 2,2% du total des cas.Dans la journée, 4.596 patients dans tout le pays se trouvent dans un état grave, dont 426 nécessitant une ventilation invasive et 9 sous ECMO.Jusqu’au 18 novembre, le pays a administré plus de 104 millions de doses de vaccins, avec plus de 38.6 millions de personnes complètement vaccinées. – VNA