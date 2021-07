Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 5.174 nouveaux cas d’infection au nouveaux coronavirus, dont 5.155 cas endogènes et 19 cas importés, de 06h00 à 18h30 le 26 juillet, a rapporté le ministère de la Santé.

Les tests les plus fiables sont actuellement les RT-PCR par prélèvement au fond du nez (nasopharyngé), ici à l’Hôpital des maladies pulmonaires de Hanoi. Photo : VNA

Les nouveaux cas ont porté le nombre de contaminations détectées au Vietnam le 26 juillet à 7.882, dont 7.859 cas d’origine locale et 23 cas importés.

Hô Chi Minh-Ville, le plus grand point chaud de l’épidémie de Covid-19 du pays, était le plus touchée avec 5.997 cas.

Les cas restants ont été enregistrés à Binh Duong (733), Dông Nai (259), Tiên Giang (201), Dông Thap (135), Hanoi (81), Dà Nang (61), Vinh Long (49), Binh Thuân (48), Phu Yên (46), Cân Tho (43), Bên Tre (37), Dak Lak (29), Binh Dinh (27), An Giang (25), Trà Vinh (13), Khanh Hoa (12), Vinh Phuc (10), Lâm Dông (9), Quang Nam (8), Hâu Giang (7), Ninh Thuân (7), Dak Nông (6), Quang Ngai (4), Gia Lai (3), Bac Liêu (2) et Nghê An (2), Hung Yên (1), Tuyên Quang (1), Cà Mau (1), Hoa Binh (1) et Thua Thiên-Huê (1).

Le bilan de l’épidémie s’est établi jusqu’à l’après-midi du 26 juillet à 106.347 cas de Covid-19, dont 104.146 cas transmis localement et 2.201 cas importées.

Le 26 juillet, 2.006 patients supplémentaires ont été déclarés guéris, portant à ce jour le nombre total de guérisons à 21.344.

Au total, 4.613.491 doses ont été administrées et quelque 389.863 habitants sont complètement vaccinés. Jusqu’au 26 juillet, le Fonds de vaccins anti-Covid a reçu 8.236 milliards de dôngs (357,77 millions de dollars) offerts par 482.123 groupements et particuliers. – VNA