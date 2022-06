Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé 723 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures jusqu’à 16h00 vendredi 17 juin, portant le bilan de l’épidémie à 10.736.408, a fait savoir le ministère de la Santé.

Vaccination contre le Covid-19. Photo: VNA

Hanoi a toujours dénombré le plus grand nombre de contaminations quotidiennes avec 142 nouveaux cas, suivie par les provinces de Phu Tho et Nghê An, avec respectivement 50 et 37 nouveaux cas.

Le Département de la santé de la province de Quang Ninh a également ajouté 760 cas supplémentaire au système national après vérification

Au total, 8.381 patients atteints du Covid-19 ont été déclarés guéris dans les dernières 24 heures, portant le nombre de guérisons à ce jour à 9.591.486, alors que 42 autres nécessitaient une assistance respiratoire.

Des fioles du vaccin Moderna. Photo: VNA

Entre-temps, aucun décès n’a été enregistrén portant le bilan total à 43.083 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 0,4% du nombre d’infections.

Jusqu’au 17 juin, le pays a administré près de 225 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, dont plus de 201,75 millions de doses pour les adultes, plus de 17,5 millions pour les 12 à 17 ans et plus de 5,64 millions pour les enfants de 5 à moins de 12 ans. – VNA