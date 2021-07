Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré mercredi 21 juillet 5.357 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 14 cas importés, selon le ministère de la Santé.

Photo d'illustration: VNA



Les autorités médicales ont fait savoir que 528 patients se sont complètement rétablis le même jours, portant le nombre total de guérisons à 11.971.

Parmi les cas de transmission locale, 1.081 ont été détectés dans la communauté, et les autres dans des centres de quarantaine ou des zones confinées.

Hô Chi Minh-Ville est le plus touchée avec 3.556 cas, suivi par des provinces méridionales de Binh Duong (964), Dông Nai (170) et Dông Thap (109).

Les cas restants ont été détectés à Tiên Giang (65), Long An (60), Hanoi (42), Vinh Long (39), Khanh Hoa (38), Bên Tre (35), Cân Tho (32), Tây Ninh (30) , Phu Yên (26), Ninh Thuân (22), Ba Ria-Vung Tàu (18), Vinh Phuc (18), Dak Lak (17), Binh Phuoc (12), Kiên Giang (12), Trà Vinh (10 ), Hâu Giang (9), Binh Dinh (8), Binh Thuân (7), Hà Giang (6), Quang Ngai (6), Soc Trang (6), Nghê An (5), Lâm Dông (5), Dak Nông (4), Bac Ninh (4), Hung Yên (3), Lang Son (2), Gia Lai (1), Phu Tho (1) et Thanh Hoa (1).

Le bilan de l’épidémie s’est désormais établi à 68.177 cas, dont 66.078 cas transmis localement et 2.099 cas importés.

Au total, 4.336.833 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées dans tout le pays. – VNA