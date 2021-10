Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a annoncé lundi 25 octobre 3.639 nouveaux cas de Covid-19 et 65 décès supplémentaires liés à la maladie.

Prélèvement d’échantillon pour le test de dépistage du Covid-19 dans la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak. Photo : VNA

Les nouveaux cas comprennent 19 cas importés et 3.620 d’origine locale, dont 1.573 cas détectés dans la communauté.

Le bilan de l’épidémie s’élève désormais à 892.579 cas, dont 887.797 recensés durant la quatrième vague d’infections depuis fin avril.

Hô Chi Minh-Ville est la plus touchée avec 969 nouveaux cas, soit une augmentation de trois cas par rapport à la veille. Elle est suivie par la province de Binh Duong avec 517 cas, en baisse de sept cas, et la province de Dông Nai avec 458, en hausse de 29 cas. Hanoi a enregistré 18 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, en hausse de quatre cas.

Les 65 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés à Hô Chi Minh-Ville (40), Binh Duong (11), Dông Nai (7), Tây Ninh (3), Bac Liêu (2), An Giang (1) et Tiên Giang (1). Le nombre de morts dans le pays s’élève désormais à de 21.738.

Selon le ministère de la Santé, 3.135 patients atteints du Covid-19 dans tout le pays sont dans un état grave, dont 15 sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).

1.323 autres patients ont été déclarés guéris le 25 octobre, portant le nombre total de guérisons à 807.301.

Plus de 1,12 million de doses de vaccin ont été administrées dimanche 24 octobre au Vietnam, portant le total de doses de vaccin injectées à plus de 74 millions avec plus de 21,46 millions de personnes complètement vaccinées. - VNA