Photo d'illustration : VNA

Hanoi est toujours la localité le plus touché en nombre de nouvelles contaminations avec 31.899 cas, suivie par la province de Nghe An (Centre) avec 11.057 cas, la province de de Phu Tho (Nord) avec 6.352 ca et la province de Bac Ninh avec 6.346 cas. Le bilan national de l’épidémie a atteint 5.448.935 cas.Selon le ministère de la Santé, toujours vendredi 74.857 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 2.983.222.Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 71 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures, portant le nombre total de morts liés au Covid-19 au Vietnam à 41.228, soit un taux de mortalité de 0,8%, se classant 24e sur 225 pays et territoires pour le nombre de morts et 128e pour le taux de mortalité sur 1.000.000 habitants.Le pays a administré jeudi 10 mars 372.742 doses de vaccins contre le Covid-19, portant le total des doses administrées jusqu’à présent dans le pays à 199.277.592. – VNA