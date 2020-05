Des passagers sont informés des mesures de désinfection. Photo: VNA



Hanoï, 24 mai (VNA) - Le Vietnam a confirmé un nouveau cas du coronavirus samedi matin 24 mai, portant le nombre total des infectés au Vietnam à 325, selon le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.Il s’agit d’un Vietnamien de 34 ans de retour de Russie à bord du vol VN0062 du 13 mai. Il avait été mis en quarantaine dès son entrée au pays. Le patient est actuellement traité dans l’Hôpital des maladies tropicales de la province de Hai Duong au Nord.Alors, ce vol a enregistré 32 cas de coronavirus, dont deux hôtesses, qui sont tous placés en quarantaine.A ce jour, 267 cas ont été guéris. Parmi les 58 patients en cours de traitement, six ont été testés négatifs au coronavirus une fois ; quatre autres, au moins deux fois.Actuellement, plus de 15 410 personnes sont en quarantaine, dont 58 dans des hôpitaux, plus de 8 520 dans des centres de confinement. -VNAle 34e jour consécutif sans contamination communautaire, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.184 parmi les 324 cas positifs au virus enregistrés au Vietnam jusqu’à présent ont été mis en quarantaine dès leur arrivée sur le territoire, a-t-il indiqué.7.945 personnes qui ont été en contact étroit avec des patients confirmés ou en provenance de régions épidémiques ont été mises en quarantaine à travers le pays, dont 331 dans des hôpitaux, 5.187 dans des zones de quarantaine concentrées et et 2.427 à domicile..324 patients se sont rétablis (82%). Parmi 60 patients en cours de traitement, trois ont été testés négatifs une fois et quatre autres, au moins deux fois.Le patient N°91, un Britannique et également le cas le plus grave, est soigné à l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville. Il se trouve toujours dans un état critique mais a montré des signes d’améliorationIl a été testé négatif au SRAS-CoV-2 cinq fois consécutives, selon l’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville. Pour l’heure, de nombreux donateurs potentiels sont prêts à lui apporter leurs concours financiers pour couvrir les frais de traitement et de greffe pulmonaire. –VNA