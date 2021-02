Le contrôle médical avant la sortie des gens de la zone de quarantaine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a signalé 9 nouveaux cas de transmission communautaire du SARS-CoV-2, a fait savoir jeudi soir 4 février le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.Parmi les nouveaux cas de transmission communautaire, quatre se trouvent à Gia Lai, deux à Quang Ninh, trois à Hanoï, Hai Duong et Binh Duong.Le bilan total s’établit désormais à 1.957 cas confirmés, dont 1.068 cas de transmission locale. 1.465 patients ont été guéris et 35 décès ont été confirmés.Parmi les personnes encore sous traitement, dix ont été testées négatives au nouveau coronavirus une fois, trois deux fois et deux autres trois fois.Au total, 65.451 personnes qui ont été en contact avec les nouveaux cas d’infection ou revenues des zones épidémiques sont mises en quarantaine dans tout le pays. – VNA