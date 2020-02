Faire des tests pour détecter le SARS-CoV-2 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a décidé d’autoriser la Polyclinique nationale de Hue et l’Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville d’effectuer des tests pour détecter le SARS-CoV-2, selon la décision numérotée 640/QD-BYT.

Alors, le Vietnam compte désormais six unités chargées du test du coronavirus que sont la Polyclinique nationale de Hue, l’Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville, l’Institut national d'hygiène et d'épidémiologie du Vietnam, l’Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville, l’Institut Pasteur de Nha Trang et l’Institut d'hygiène et d'épidémiologie du Tay Nguyen,

Le ministère de la Santé évalue la capacité d’un certain nombre d'autres hôpitaux pour une autorisation similaire. Dans un avenir proche, il y aura environ 30 laboratoires dans l’ensemble pays capables de procéder à des tests de dépistage.

Au 26 février 2020, le Vietnam a testé un total de 1.320 échantillons. Résultat : 16 positifs et 1.304 négatifs. - VNA