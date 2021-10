Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé a décidé dans un texte publié jeudi 14 octobre d’élargir la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux adolescents de 12 à 17 ans.

Le Vietnam élargit la vaccination contre le Covid-19 aux 12-17 ans. Photo : VNA

Si tout se déroule comme prévu, les enfants concernés pourront se faire vacciner à partir d’octobre 2021. Ils recevront chacun deux doses des mêmes vaccins approuvés conformément aux prescriptions des fabriquants ou aux recommandations des autorités sanitaires.

La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte d’abord aux enfants âgés de 16 à 17 ans et ensuite aux plus jeunes, en fonction de l’approvisionnement en vaccins et de la situation épidémique dans les localités, a-t-il indiqué.



Les Départements de la santé des localités sont tenus d’informer et de sensibiliser les parents à une couverture vaccinale en temps opportun et complète des enfants de cette tranche d’âge.

Le ministère de la Santé a souligné, par la même occasion, la nécessité pour les Instituts d’hygiène et d’épidémiologie, l’Institut Pasteur d’élaborer des plans de formation des travailleurs médicaux à la vaccination des 12-17 ans. – VNA