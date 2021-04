Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le bilan actualisé à 18h00 lundi par le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté six nouveaux cas de coronavirus au cours des 12 dernières heures, portant le total à 2.637.



Les nouvelles contaminations sont toutes des cas importés qui sont en quarantaine depuis leur arrivée sur le territoire national. Parmi elles figurent cinq Vietnamiens et un spécialiste indien de 40 ans.



Le ministère de la Santé a également annoncé que 33 patients de COVID-19 supplémentaires avaient été guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 2.416. Le nombre de décès déplorés depuis le début de l’épidémie est de 35.



Parmi les patients en cours de traitement, 17 ont été testés négatifs au virus une fois; neuf autres, deux fois; et 16 autres encore, trois fois.



Plus de 27.400 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement. -VNA