Dans un centre de quarantaine pour les rapatriés de l'étranger au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans son bilan quotidien actualisé à 18h00, le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a confirmé un nouveau cas importé, portant le total à 1.505.



La nouvelle contamination est une Vietnamienne de 26 ans de retour de France à bord du vol VN5010 du 16 décembre. Elle avait été mise en quarantaine dès son arrivée sur le territoire national. Elle est actuellement traitée à l’Hôpital général provincial de Binh Duong (Sud).



Le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 a également annoncé que 14 patients supplémentaires avaient été guéris, portant le nombre de guérisons à ce jour à 1.353.



Trente-cinq décès ont été déplorés depuis le début de l’épidémie au Vietnam.



Parmi les patients en cours de traitement, 14 ont été testés négatifs au virus une fois; six autres, deux fois; et sept autres encore, trois fois.



Près de 19.300 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine. -VNA